David Zard è morto a Roma, l'impresario leggenda del rock

Musica: morto a Roma impresario David Zard

E' morto a Roma David Zard, celebre impresario musicale e organizzatore dei piu' importanti concerti rock degli ultimi anni in Italia, tra i quali quelli di Madonna e Michael Jackson. Zard, 75 anni, e' deceduto al Policlinico Gemelli.

Zard e' morto al Gemelli attorno alle 13, circondato dai suoi cari, dopo una lunga malattia.

Zard: da Madonna a Michael Jackson, i big negli stadi italiani

David Zard era un mito per gli amanti della musica rock e pop. Morto oggi a 75 anni, Zard e' stato il produttore che per primo ha portato i concerti negli stadi italiani e che ha legato il suo nome ai grandi della musica internazionale, da Cat Stevens a Elton John, da Tina Turner a Lou Reed, da Frank Zappa ai Rolling Stones, ma anche l'impresario che ha rilanciato in Italia il musical come evoluzione del melodramma in chiave moderna. Nel 2002 infatti Zard si associa con Riccardo Cocciante per portare in Italia l'opera Notre Dame de Paris. Tra le sue imprese piu' celebri quella di aver portato nel 1982 i Rolling Stones a esibirsi allo Stadio Comunale di Torino, e cinque anni dopo, nello stesso Stadio, la popstar Madonna alla sua prima apparizione in Italia, nel celebre concerto trasmesso in diretta dalla Rai con la frase iconica "Siete caldi? Bene, anche io". Nato a Tripoli da una famiglia ebraica Zard ha abbandonato la Libia nel 1967, a seguito delle persecuzioni contro gli ebrei in concomitanza della guerra dei 6 giorni. Da allora la sua carriera e' stata tutta in crescita. Nel 1974, Zard organizza il Santa Monica Rock Festival, un concerto che avrebbe portato in Italia Rod Stewart, Lou Reed, Ten Years After, tutti gia' sotto contratto. Il progetto viene ostacolato subito dalle autorita', finendo poi per essere annullato. Alla fine degli Anni '70, Zard organizza La Carovana del Mediterraneo, dal progetto musicale di Angelo Branduardi. Organizza i concerti italiani di Michael Jackson del Bad World Tour a Roma e a Torino nel 1988 e del Dangerous World Tour a Roma e a Monza nel 1992. Nel 1991 ha interpretato un ruolo nella pellicola cinematografica Il muro di gomma. Nel 2002, Zard si associa con Riccardo Cocciante per portare in Italia l'opera di Cocciante Notre-Dame de Paris. Ad aprile 2006 viene sottoposto a trapianto di fegato.