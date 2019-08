Musica: morto Fred Rister, compositore musicale con Dj David Guetta

Fred Rister, produttore e compositore francese di musicale elettronica nonché partner musicale dell'acclamato Dj Guetta, è morto a 58 anni per un tumore. Originario di Dunkerque, nel nord del Paese, collaborava con Guetta dal 2000 e aveva firmato alcune hit come "I gotta feeling" dei Black Eyed Peas; nel 2010 aveva vinto il Grammy Award per 'When love takes over'. Sette anni più tardi gli era stato diagnosticato il cancro e aveva interrotto i trattamenti.

"Mi sento molto solo adesso a piangere nel mio letto ma credo che sia andata meglio così perché il cancro lo stava facendo soffrire molto", ha scritto Guetta in una nota. "Riposa in pace, amico mio, io continuerò a suonare la nostra musica e penserò a te ogni momento. Abbiamo vissuto i nostri sogni e molto oltre e sarò per sempre grato".