Cronache

Sabato, 21 aprile 2018 - 11:51:00 Musica, morto in Oman il 28enne dj svedese Avicii: era il re dell'elettronica E' morto a Muscat, in Oman, a soli 28 anni il noto produttore discografico e dj svedese Tim Bergling, in arte Avicii