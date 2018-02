Mutilazioni genitali femminili: una piaga italiana. Oltre 80mila vittime

Mutilazioni genitali femminili: un problema anche italiano

Domani, 6 Febbraio, è la giornata mondiale contro le mutilazioni genitali femminili. Magari molti pensano che non sia un problema che riguarda anche il nostro Paese, e invece no. Le statistiche sono davvero agghiaccianti: in Italia dalle 60.000 alle 80.000 donne sono state sottoposte a trattamenti di mutilazione genitale femminile.

Le donne soggette a questo tipo di trattamento sono ovviamente donne immigrate, provenienti soprattutto da Egitto, Nigeria e Somalia e da altri Stati del continente africano.

Se prima poteva considerarsi un problema relegato in Paesi a maggioranza islamica, ora è un problema anche europeo e come tale va affrontato. Servono provvedimenti, disposizioni governative atti a redimere queste pratiche macabre e violente su vittime che non hanno la possibilità di ribellarsi e che spesso non vogliono, in quanto trattamenti facenti parte della loro tradizione culturale.