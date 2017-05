Nadia Bengala, ex Miss Italia. "Ho preso tante botte dagli uomini"

L'EX MISS ITALIA NADIA BENGALA: "SOLO IO SO LE BOTTE CHE HO PRESO DAGLI UOMINI. E PER GELOSIA MI HANNO ROVINATO LA CARRIERA"

«Miss Italia m’ha illuso. Mi sono convinta che si potesse vincere facendo tutto da soli, senza spinte. Non è così… Io ho avuto freni a non finire, altro che spintarelle. Prima di tutto dagli uomini. Dicevano di amarmi, ma erano solo capaci di prendere. Appena avevo un’occasione la facevano saltare». Parola dell'ex Miss Italia Nadia Bengala che in un'intervista al settimanale OGGI, in edicola da domani afferma: «Gli uomini mi hanno sempre bloccato. Tutti dei gran gelosi, possessivi e basta. Ogni volta che mi proponevano un lavoro partiva il sabotaggio. E qui non vai e questo non lo fai… per loro era sempre no… Ho sempre scatenato una gelosia morbosa. Talvolta anche violenza. Solo io so le botte. Mi difendevo, un po’ le davo, ma quelle che prendevo erano tante».