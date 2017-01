Nadia Pulvirenti, la terapista 25enne uccisa dal paziente psichiatrico

Un marocchino con problemi psichiatrici ha accoltellato a morte una volontaria 25enne nel Bresciano

Omicidio ad Iseo, in provincia di Brescia. Stando alle prime ricostruzioni, un marocchino avrebbe ucciso per futili motivi una volontaria 25enne all'interno di una struttura protetta colpendola con 10 coltellate. Indagano i carabinieri. L'uomo avrebbe problemi psichiatrici e per questo era in cura all'interno della struttura in Cascina Clarabella, gestita da una cooperativa di inserimento lavorativo.

Nadia, uccisa a 25 anni senza un perché

La vittima lavorava da due anni come terapista della Riabilitazione Psichiatrica all'interno della struttura. L'aggressore - in cura per problemi psichici - si trovava nella struttura da qualche anno in condizioni di cosiddetta "residenzialità leggera" e condivideva un appartamento con un'altra persona. Secondo la ricostruzione degli investigatori Nadia Pulvirenti, operatrice tecnica della struttura, stava andando a trovare proprio El Mouhcktari. Da chiarire la dinamica dell'accaduto.