Nadia Toffa, morta la nonna. Non ha resistito alla perdita della nipote

Non c'è pace per la famiglia di Nadia Toffa. Dopo la morte prematura dopo una lunga malattia della giovane conduttrice delle Iene è venuta a mancare la nonna.

Non avrebbe retto all'irreparabile dolore per la perdita della nipote e, all'età di 97 anni, si è spenta a pochi giorni dalla scomparsa di Nadia Toffa. ll funerale di Maria Cocchi, questo il suo nome, si è svolto pochi giorni dopo quello della nipote, martedì 20 agosto a Cerveno. Era la donna più anziana del paese.

La signora Maria era nata a Braone (Brescia) il 25 gennaio del 1922, poi si era trasferita con il marito Enrico a Cerveno, paese di circa 700 abitanti in Val Camonica. Dal matrimonio ha avuto tre figlie e poi cinque nipoti tra cui anche Nadia.