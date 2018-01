Napoli, baby gang: 16enne aggredito e colpito da pugno in faccia

Un altro adolescente vittima di aggressioni a Napoli. Questa volta un 16enne dei quartieri spagnoli si e' presentato al Pronto Soccorso dell'ospedale Pellegrini con un trauma cranico e una frattura ossea al naso. Secondo il suo racconto, intorno alle 23, mentre era con amici davanti alla fermata del metro di via Pansini, e' stato avvicinato da un gruppo di ragazzi che prima lo hanno ingiuriato, poi uno di loro lo ha colpito in faccia con un pugno. Indagini della polizia.

La polizia e' stata informata dell'accaduto soltanto dai sanitari dell'ospedale. Il 16enne, infatti, dopo aver ricevuto il pugno era tornato a casa e i genitori lo hanno poi portato nel nosocomio del centro cittadino dove e' stato medicato e ha rifiutato il ricovero. Cosi' gli agenti hanno potuto per ora raccogliere solo il suo racconto, in quanto ormai davanti alla stazione del metro' di via Pansini, all'altezza del Policlinico, non c'era piu' nessun testimone, ne' il ragazzo era con il gruppo di amici con il quale era uscito. Anche in questo caso al vaglio degli investigatori immagini da sistemi di videosorveglianza.