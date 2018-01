Napoli, baby gang e Gomorra: l’assordante silenzio di Roberto Saviano

Osannato, premiato, criticato e minacciato’ Roberto Saviano e’ questo e non solo questo . Scrittore, saggista oltre che autore di uno dei più’ acclamati best seller degli ultimi anni.

Il suo ‘Gomorra’ ha venduto oltre due milioni e mezzo di copie ed e’ stato tradotto in ben 52 paesi.

Ha dato l’avvio ad una serie televisiva che ha tenuto incollato giovani, vecchi e donne di tutte le eta’ e culture per molte sere. Una serie che grazie al successo formidabile ha avuto una seconda stagione e ne avrà’ persino una terza, in corso di preparazione.

E non si contano i premi e le citazioni.

Tutti a guardare come vivono, amano, spendono e si ammazzano i camorristi, nuovi eroi dall’anima nera.

Baby gang e Gomorra. Un successo mondiale

Come pero’ non immaginare e non pensare che tra i milioni di telespettatori appiccicati per mesi di fronte alle avventure di Gennaro Savastano, Immacolata Savastano, Salvatore Conte e Ciro di Marzio, solo per citarne alcuni, non ci siano stati anche un po’ di giovani delle baby gang napoletane. Giovani a cui non pareva vero di essere immortalati dalla televisione e dal cinema.

Sicuramente ‘Gomorra’ non e’ la causa e le 'baby gang’ nemmeno rappresentano l’effetto di un certo clima criminale che si va diffondendo, ma qualche preoccupazione sul fatto che l’enfasi e il successo dei protagonisti ‘gomorriani’ possa aver favorito il pensiero di menti sballate non e’ certo campato per aria.

Ed allora in un momento come questo dove sembra che Napoli e l’Italia intera siano in mano a bande di quattordicenni assetati di sangue e iPhone, l’assordante silenzio di un opinion leader come Roberto Saviano fa impressione.

Baby gang e Gomorra. Roberto Saviano, un opinion leader seguito.

Ma come ,da circa 10 anni lo scrittore sotto scorta si era pronunciato puntualmente su molte situazioni.

Nel 2004 quando aveva messo la sua firma solidale a favore di Cesare Battisti, l’assassino rosso di cui non si sa più’ nulla ( la corte brasiliana che doveva estradarlo sembra essersi volatilizzata). Nel 2010, si era espresso a favore di Israele elogiando lo stato ebraico come luogo di libertà’ e civiltà. E ancora poi' avanti era stato accusato di diffamazione in occasione della dolorosa vicenda di Yara Gambirasio.

Senza contare le differenti e puntuali prese di posizione su temi politici di attualità’.

Un opinion leader fatto e finito e soprattutto ascoltato da una certa area politica.

Come si fa a non essere d’accordo quando dice che il suo libro ha dato ‘ fastidio alle organizzazioni criminali perché’ tutti ne hanno parlato, tutti i media lo hanno ripreso, sono usciti numerosi libri, documentari e loro non vogliono che si parli di loro e soprattutto dei loro affari’.

Baby gang e Gomorra. L’assordante silenzio di Saviano sulle baby gang

Ed allora ‘benedetto’ Saviano usi il potere della sua penna per condannare senza se e senza ma le baby gang, i figli di camorristi che nelle baby gang trovano spazio per fare esperienza e tutti quelli che hanno sempre chiuso un occhio e anche due su comportamenti semplicemente delinquenziali nascondendosi dietro un banale ‘son ragazzi’.

A quindici anni negli Stati Uniti si va in galera, qui forse non si passa nemmeno dal giudice.

Lei ha una voce di peso perché’ conosce bene il problema e l’epicentro del ’terremoto’.

Magari una sua voce, cosi’ come il suo romanzo e le serie che sono seguite, potrebbe influenzare, stavolta in bene, un certo tipo di pubblico.