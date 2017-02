Napoli, candidati fantasma: indagato il Pd Mola, compagno della Valente

L'ex assessore al Comune di Napoli e compagno del deputato Pd Valeria Valente, Gennaro Mola, e' indagato nell'ambito dell'inchiesta della Procura di Napoli sulla presenza in liste di candidati ignari nelle ultime amministrative. Proprio nella lista da appoggio alla Valente, Napoli Vale, ci sono ben 7 di 9 casi finora individuati dai magistrati partenopei. Mola ha ricevuto un avviso a comparire come indagato davanti al pm Stefania Buda martedi' prossimo, consegnatogli dalla Guardia di Finanza che ha in delega le indagini.