Napoli, curia agitata dai festini gay. Il cardinale Sepe sospende un parroco

Sospeso parroco a Napoli, indagine in Curia sui festini gay

Il parroco di Santa Maria degli Angeli a Pizzofalcone, don Mario D'Orlando, e' stato sospeso dalla sue funzioni dal cardinale arcivescovo di Napoli Crescenzio Sepe, dopo l'apertura di una indagine del tribunale ecclesiastico su presunti incontri omosessuali a pagamento e festini gay in un appartamento del centro cittadino.

Le testimonianze sui rapporti omosessuali in cambio di denaro

Nei giorni scorsi, un 28enne aveva reso pubblici screenshot compromettenti e raccontato di aver avuto rapporti con il prete in cambio di denaro. Il cardinale Sepe aveva incontrato il sacerdote, che aveva respinto le accuse. Il presule ha nuovamente ricevuto il parroco, per comunicargli di aver affidato il caso al tribunale ecclesiastico per l'accertamento dei fatti, come prescrive il codice di diritto canonico e di aver preso la decisione di sollevarlo temporaneamente dalle funzioni di parroco, fino alla conclusione dell'accertamento. Don Mario D'Orlando e' da 6 anni parroco della Seicentesca basilica a ridosso di una delle zone piu' popolari di Napoli.