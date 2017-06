Napoli, formiche nel letto di una paziente. La foto choc

Una donna ricoverata all'ospedale San Paolo di Napoli in un letto infestato di formiche. E' questa l'immagine choc fatta circolare da Francesco Emilio Borrelli, consigliere regionale dei Verdi. "E' un gravissimo caso di degrado e di malasanita'", dice. La donna era degente al quinto piano, nel reparto di medicina generale, in un letto sporco e pieno di insetti. "Sono mortificato. Le formiche sono sul letto, non sul corpo della paziente, ma di sicuro questo e' un fatto che non doveva assolutamente accadere", si scusa il direttore sanitario dell'ospedale San Paolo, Vito Rago. "Ho provveduto inoltre ad appaltare a una ditta specializzata l'incarico per una bonifica definitiva", aggiunge. "Uno schifo, Napoli e' la capitale italiana della malasanita' - scrive in una nota il Codacons - presenteremo subito un esposto in Procura. Farebbero bene il primario del reparto, il direttore sanitario del nosocomio, cosi' come gli assessori comunali e regionali competenti, a dimettersi in massa, in segno di rispetto verso i cittadini".

Donna ricoverata a Napoli in letto pieno di formiche. Ministro Lorenzin invia Task force e Nas

Il Ministro della Salute, Beatrice Lorenzin ha disposto l’invio della task force ministeriale e dei carabinieri del Nas per accertare quanto avvenuto all’ospedale San Paolo di Napoli dove una donna ricoverata giaceva in un letto ricoperto di formiche.