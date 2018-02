Napoli, gioielliere accusato di omicidio. Caccia ai complici del ladro

E' accusato di omicidio colposo il gioielliere trentenne che ieri ha sparato e ucciso uno dei quattro rapinatori che ieri hanno preso d'assalto il suo negozio in corso Durante, a Frattamaggiore. Lo ha deciso la Procura di Napoli Nord. Ieri pomeriggio, intorno alle 18.30, l'uomo, che abita sopra il suo negozio, era a casa con un amico quando si è accorto della rapina in corso. Ha preso la pistola, è sceso in strada e ha fatto fuoco.Ancora poco chiara la dinamica dei fatti. Per quanto appurato fino ad ora, Raffaele Ottaiano, il rapinatore ucciso, indossava una maschera di Hulk. Avrebbe prima preso in ostaggio uno dei clienti del negozio, poi lo scontro con il titolare. Un complice, identificato poi per Luigi Lauro, 29 anni, di Crispano, è stato bloccato da un ispettore di polizia fuori servizio. Il poliziotto, in servizio al commissariato di Frattamaggiore, ha bloccato il pregiudicato per reati contro il patrimonio. L'ispettore era in compagnia di un amico quando ha notato due scooter con a bordo 3 persone, che da via Camillo Benso Conte di Cavour sfrecciavano a forte velocità in direzione di corso Durante, facendo uso anche del clacson. Dopo pochi minuti, notando un fuggifuggi tra le persone che in quel momento affollavano corso Durante, ha imposto più volte l'alt al 28enne. Lauro, che indossava dei guanti in lattice, aveva posizionato lo scooter trasversalmente alla careggiata, in modo da non far passare alcun veicolo, pronto per la fuga.



L'esplosione di alcuni colpi d'arma da fuoco in aria per far desistere dalla fuga Lauro non hanno raggiunto l'obiettivo ed è nata una colluttazione tra il poliziotto e il rapinatore che, caduto a terra, ha puntato l'arma che impugnava al volto dell'ispettore.L'ispettore è riuscito a disarmare il 28enne, bloccandolo a terra, accorgendosi in quel momento della presenza sul selciato del corpo di un giovane, poi identificato come Raffaele Ottaiano, 26enne di Caivano (Na), ucciso dal gioielliere. Sono in corso indagini per l'identificazione degli altri due componenti della banda: oltre ai tre rapinatori a bordo di scooter, nei pressi della gioielleria è infatti stata notata una quarta persona che parlava al cellulare. Sequestrati i due ciclomotori, le due pistole, quella del rapinatore arrestato e quella del rapinatore colpito dal gioielliere, del tipo a tamburo calibro 38.Come sempre in casi come questi la Lega alza la voce. "Come si fa a indagare il gioielliere di Napoli che ha ucciso un ladro per omicidio? Non sta né in cielo né in terra. Stava solo facendo il suo lavoro. Esprimo la mia totale solidarietà. Non esiste nell'Italia che ho in testa l'eccesso di legittima difesa", ha tuonato Matteo Salvini.Ma a dare man forte al leader del Carroccio anche Emilio Di Marzio, candidato alla Camera del Pd. "Uno in meno - ha scritto su facebook- Complimenti al gioielliere e al poliziotto fuori servizio che è intervenuto".