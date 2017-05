Napoli, gioielliere trovato morte in negozio. Svuotata la cassaforte

Cadavere in gioielleria nel Napoletano, indagini dei carabinieri

Il cadavere di un uomo e' stato trovato all'interno di una gioielleria a Marano, nel Napoletano. Il fatto e' accaduto in un negozio di via Merolla, strada centrale della cittadina dell'hinterland del capoluogo campano. Il corpo probabilmente e' quello del titolare dell'oreficeria, un 43enne che ieri sera non era tornato a casa. I carabinieri indagano su quello che presumbilmente e' un omicidio ma al momento non vi e' certezza.

Tra le ipotesi anche la rapina simulata

Gli inquirenti sono al lavoro per ricostruire anche le ultime ore di vita della vittima. Perché tra le ipotesi al vaglio dei carabinieri c’è anche a possibilità che si sia trattato di un regolamento di conti con l’assassino che abbia tentato di coprire le sue tracce simulando una rapina.Gli inquirenti sono al lavoro per ricostruire anche le ultime ore di vita della vittima. Perché tra le ipotesi al vaglio dei carabinieri c’è anche a possibilità che si sia trattato di un regolamento di conti con l’assassino che abbia tentato di coprire le sue tracce simulando una rapina.