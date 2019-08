Napoli: giovane sta per partorire, sale sul bus senza biglietto. Deve scendere

Federica ha 28 anni e sta per diventare mamma. Mentre passeggia nel centro di Napoli, ascoppiano i dolori e iniziano le doglie. Non c’è altro da fare che recarsi in ospedale. Il destino fa transitare in zona l’autobus della linea 604, proprio quelli che va al Cardarelli. Federica sale a bordo con grande fatica, come scrive Il Corriere del Mezzogiorno, si siede aspettando con ansia di arrivare in ospedale tentando di controllare le doglie. Ma all’improvviso sull’autobus sale un controllore dell’Anm, che invece di preoccuparsi per le condizioni della donna, la multa perché non aveva il biglietto e la fa scendere dal bus. Per fortuna, Federica è comunque arrivata al Cardarelli e qualche ora dopo ha partorito una bambina. Ma ora dovrà pagare anche i 71,10 euro della multa del controllore perché il suo ricorso è stato rigettato perché "le circostanze addotte (il parto imminente) a giustifica - ha precisato l’Anm - non possono essere motivo di annullamento del verbale elevatole".