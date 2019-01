Napoli, il compagno della mamma di Giuseppe: l'ho ucciso, aveva rotto il letto

I bambini stavano giocano e avevano rotto la sponda del lettino appena comprato: e' questo, secondo quanto riferiscono diversi giornali, il motivo della furiosa reazione che ha portato Tony Essoubti Badre, a picchiare e a uccidere Giuseppe, il bimbo di sette anni figlio della compagna, e a ferire gravemente la sorellina di otto nella loro casa di Cardito, in provincia di Napoli. La confessione del 24enne di origine tunisina sarebbe arrivata durante il lungo interrogatorio. L'uomo ha ammesso di aver colpito i bambini a pugni e calci ma non con la mazza di una scopa, come e' stato riferito, in quanto la scopa e' stata rotta per rabbia. "Avevamo fatto sacrifici per comprare il letto", ha affermato Tony Badre.