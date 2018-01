Napoli: Minniti, baby gang come terroristi colpiscono a caso





"Le baby gang non sono terroristi ma hanno metodi simili. Colpiscono a caso". A dirlo il ministro dell'Interno Marco Minniti a Napoli.





Napoli: contro baby gang più forze dell'ordine e controlli coordinati





Circa 100 unita' in piu' nelle forze dell'ordine, controlli coordinati con polizia municipale per la mobilita' su motorini e "tolleranza zero". Sono queste alcune delle misure prese in considerazione per affrontare l'emergenza baby gang a Napoli nel Comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica presieduto dal ministro dell'Interno Marco Minniti. Inoltre, distretti di polizia che coincidano con municipalita'.



Napoli: Minniti, videosorveglianza e' stata fondamentale





"Se abbiamo individuato o siamo sul punto di individuare i responsabili, e' anche per l'aumento della capacita' della videosorveglianza". Lo dice il ministro dell'Interno Marco Minniti, al termine della riunione del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza a Napoli, riferendosi agli ultimi episodi di violenza scatenati da baby gang. Minniti ricorda che il progetto di controllo del territorio e' stato rafforzato nel merzo scorso con il potenziamento del sistema di videosorveglianza a Napoli, passato dal 52% all'80% in meno di un anno. "Sono strumenti fondamentali per questi reati - spiega Minniti, che si e' trattenuto per circa quattro ore nella prefettura di Napoli con il capo della polizia Franco Gabrielli e i vertici delle forze dell'ordine, il prefetto di Napoli Carmela Pagano e il sindaco Luigi de Magistris - che hanno caratteristiche particolari, non sono preparati nel tempo come omicidi di criminalita', ma avvengono in maniera aperta in luoghi pubblici e spesso di grande affollamento".