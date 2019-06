Napoli, nigeriano aggredisce tabaccaio. Salvini: espulso col decreto sicurezza

ADN0336 7 CRO 0 ADN CRO RCA NAPOLI: NIGERIANO DA' UN PUGNO AD UN 52ENNE E VIENE ARRESTATO

Sferra un pugno ad un uomo e viene arrestato. Protagonista dell'episodio di violenza è stato un nigeriano. Gli agenti del Commissariato di Polizia Scampia sono intervenuti nella serata di ieri nella stazione della metropolitana di Chiaiano, dove hanno arrestato un cittadino extracomunitario, un nigeriano, per lesioni gravi. Gli agenti hanno accertato che poco prima il nigeriano aveva aggredito all'interno della stazione un 52enne per futili motivi, sferrandogli un pugno al volto, così forte da fargli perdere l'equilibrio. L'aggressore è stato bloccato e trattenuto dagli addetti alla vigilanza che l'hanno consegnato ai poliziotti, mentre la vittima è stata portata dal 118 in ospedale.

ABACCAIO NAPOLI,SALVINI: NIGERIANO ESPULSO GRAZIE A DECRETO SICUREZZA

"Nigeriano 'richiedente asilo' di 36 anni aggredisce a Napoli, alla stazione della metro di Chiaiano, un tabaccaio, purtroppo ora in serie condizioni. A lui tutta la nostra solidarieta' e le nostre preghiere. nIn Italia non c'e' spazio per clandestini e criminali. Grazie al Decreto Sicurezza questo delinquente potra' essere espulso, col Decreto Sicurezza Bis avremo ancora piu' strumenti per combattere chi ci viene a portare la guerra in casa". Cosi' Matteo Salvini su twitter.