Napoli, notte violenta: 34enne ferito gravemente per una rapina

Notte violenta a Napoli: diversi feriti per liti e possibili agguati

Notte violenta a Napoli con diversi feriti per liti e possibili agguati. Ma in particolare e' un trentaquattrenne, vittima di rapina, il caso piu' grave. L'uomo alle tre e mezza di questa mattina, nel quartiere di Pianura, si trovava accanto ad un autocarro di ortofrutta per rifornire la sua attivita', quando e' stato avvicinato da due persone col volto coperto e armate di pistola che volevano il suo denaro.

Ferito gravemente un 34enne in una rapina

Il trentaquattrenne avrebbe opposto resistenza ed e' stato colpito col calcio di una pistola alla nuca, e' caduto ed ha battuto la testa. Soccorso dal personale del 118 e' stato portato all'ospedale San Paolo, dove gli hanno diagnosticato una frattura alla scatola cranica e dove e' ricoverato in prognosi riservata. I rapinatori avrebbero esploso anche un colpo di pistola, dato che la polizia ha trovato sul luogo un bossolo calibro 32. La scia di sangue era iniziata alle 23, nel quartiere di Soccavo, in via Risorgimento, quando un trentaduenne, gia' noto alle forze dell'ordine, e' stato colpito davanti alla propria abitazione da un proiettile. Trasportato all'ospedale San Paolo e' ricoverato con una prognosi di 30 giorni.

Sul luogo la polizia scientifica ha rinvenuto cartucce calibro 12, probabilmente esplose da un fucile. Secondo quanto si e' appreso, in questo caso, la squadra mobile sarebbe gia' sulle tacce dell'aggressore. Circa mezzora dopo, nella zona Vicaria-Mercato, in via Padre Ludovico da Casoria, un cinquantasettenne con precedenti, che era su uno scooter con un'altra persona, e' stato affiancato da un motociclo dal quale sono stati esplosi colpi di pistola. Trasportato all'ospedale Loreto Mare dal 118, ha una ferita alla gamba sinistra giudicata guaribile in 15 giorni. Sul luogo la polizia ha trovato bossoli calibro 40. Infine, alle 1,30, un sedicenne e' rimasto ferito alla schiena, per fortuna con un prognosi di dieci giorni, in via Terracina, in zona Fuorigrotta. Il ragazzo era con amici in via Marco Aurelio, nei pressi di una chiesa, quando ha litigato con due persone a bordo di uno scooter. Il passeggero dello scooter lo ha accoltellato colpendolo alla schiena. Sono stati gli amici del ragazzo a trasportarlo all'ospedale San Paolo. Anche su questo caso indaga la polizia.