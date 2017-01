Napoli, procuratore Colangelo in pensione. Da lui indagini sul Giglio Magico

Nessuna proroga per Colangelo, il procuratore di Napoli verso la pensione

La proroga del governo funziona per Tullio Del Sette, non per Giovanni Colangelo. Il procuratore di Napoli non sarà salvato dalla pensione, come sembrava in un primo momento. E qualche malizioso collega la mancata proroga dell'incarico di Colangelo alle indagini che negli ultimi tempi sono partite dalla Procura di Napoli e che hanno riguardato personaggi di spicco del Giglio Magico di Matteo Renzi, vale a dire il generale Michele Adinolfi e il ministro Luca Lotti.

Colangelo e gli altri pm in pensione, toghe in rivolta

Tra poche settimane Giovanni Colangelo compirà 70 anni e per lui, ricorda il Fatto Quotidiano, si apriranno le porte della pensione dopo che la promessa proroga degli incarichi per i capi delle procure promesse dal governo Renzi sono saltate. E tra l'altro, proprio per questo le toghe sono in agitazione con l'Anm che con una decisione senza precedenti diserterà l'inaugurazione dell'anno giudiziario.

Mancata proroga di Colangelo? C'è chi la collega alle inchieste di Napoli sul Giglio Magico

La mancata proroga di Colangelo, soprattutto se rapportata alla proroga invece concessa al comandante dei Carabinieri Tullio Del Sette (indagato per rivelazione di segreto e favoreggiamento nel caso Consip), viene considerata da qualche malizioso come una risposta alle tante indagini "scomode" (ma spesso anche finite nel nulla, bisogna dirlo) cominciate dalla procura di Napoli.

Le indagini di Napoli su Adinolfi e Luca Lotti

Viene in mente il caso dell'indagine sul generale Adinolfi, molto vicino all'ex premier, che portò anche a intercettare Renzi mentre parlava delle sue strategie su Letta. Indagine poi archiviata. Sempre da Napoli è partita anche l'inchiesta che riguarda il ministro Luca Lotti, altro renziano di ferro. Colangelo si avvicina ai saluti. Nelle prossime settimane si aprirà la partita per la sua successione.