NAPOLI: 4 FERITI IN SCONTRO METRO, MACCHINISTA IN CODICE ROSSO

Sono 4 i feriti nello scontro tra tre treni della linea 1 della metropolitana di Napoli. Uno di questi, un macchinista, è stato trasportato da un'ambulanza del 118 in codice rosso all'ospedale Cardarelli per un trauma toracico. Gli altri tre feriti, tutti passeggeri e che hanno riportato ferite lievi, sono stati portati al pronto soccorso del Cto. Altri passeggeri hanno riportato varie contusioni ed escoriazioni.

Napoli, scontro tra treni nella metropolitana: due feriti gravi

Ci sono due feriti gravi nello scontro tra treni, uno con passeggeri e l'altro vuoto, della Linea 1 della metropolitana di Napoli. L'impatto tra le stazioni di Colli Aminei e Piscinola all’altezza della strettoia dopo la fermata dei Colli Aminei.

Secondo quanto si è appreso, un ferito per trauma toracico da schiacciamento potrebbe essere il macchinista di uno dei due treni, ed è stato ricoverato all'ospedale Caldarelli, mentre un altro ferito, forse una ragazza, passeggera su uno dei treni, e al al CTO. Tutti gli ospedali della zona collinare sono stati allertati per altri feriti, ma si tratterebbe di casi lieviti contusioni o piccoli traumi. Luogo dello scontro è presente anche una postazione del 118. La circolazione dei treni prima è stata bloccata solo sulla tratta, ora invece è ferma punto in corso rilievi per accertare le responsabilità e la dinamica dell'incidente