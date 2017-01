Napoli, scoppia bombola di gas: un morto e sei feriti

Un morto e cinque feriti, di cui tre gravi. E' il bilancio di un incidente sul lavoro a Napoli, nel quartiere di Chiaiano, in via Guantai Orsolone. Per cause ancora da accertare, poco fa e' esploso il contenitore di gas a servizio della piscina della scuola di nuoto privata "Ariete".

Un operaio impegnato nella manutenzione del serbatoio e' rimasto carbonizzato dall'incendio seguito alla deflagrazione, altri tre suoi colleghi sono rimasti feriti gravemente, e due passanti feriti in modo lieve. Quattro auto sono state distrutte da fiamme e spostamento di aria, altre cinque danneggiate; erano nel parcheggio della piscina.

Sul posto vigili del fuoco, personale del 118 e polizia. I tre feriti gravi sono all'ospedale Cardarelli, che ha un centro per grandi ustionati.