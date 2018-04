Napolitano operato d'urgenza al cuore

Il presidente emerito della Repubblica Giorgio Napolitano è stato operato d'urgenza nell'ospedale San Camillo per un problema cardiaco. Ricoverato nel reparto del professor Francesco Musumeci, è stato sottoposto a un'operazione chirurgica all'aorta. L'intervento è durato diverse ore. Al termine il professor Musumeci ha tenuto una conferenza stampa: "L'intervento è andato molto bene, il cuore ha ripreso e il paziente è in condizioni stabili. Siamo molto soddisfatti e ottimisti. Ora il presidente sarà trasferito nel reparto di terapia intensiva. Vedremo il decorso, ovviamente i suoi 92 anni conteranno sul tempo di recupero ma la sua grande tempra lo aiuterà".

L'ex capo dello Stato ha avuto un malore nel pomeriggio, con forti dolori al petto, mentre era in visita alla moglie Clio ricoverata nella clinica Paideia di Roma per i postumi di una caduta. Dopo una visita del suo cardiologo di fiducia e i primi accertamenti sanitari, ne è stato deciso il trasferimento al San Camillo, l'azienda ospedaliera più grande d'Europa.

Il presidente emerito è rimasto sempre cosciente. L'ha confermato anche il professor Musumeci: "E' arrivato cosciente in sala operatoria e gli ho spiegato come si sarebbe svolto l'intervento, prima di addormentarlo. Era lucido, sveglio e ci ha incoraggiati. Ora aspetteremo domattina per svegliarlo e vedere come va". In ospedale è subito arrivato il figlio Giulio.