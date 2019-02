Nasce il movimento Laici & Cristiani

Si terrà nel pomeriggio di sabato 23 febbraio 2019, presso l’Nh Hotel di Milano2, la riunione inaugurale del costituendo movimento Laici & Cristiani voluto da una serie di singole personalità provenienti dal mondo cattolico italiano e coordinate dal Club Santa Chiara, tra le quali segnaliamo il presidente della società tomistica Doctor Humanitatis prof. Alessandro Beghini, il presidente dell’associazione Giovanni Paolo II dott. Francesco Migliarese, il direttore del Centro studi Tocqueville Avv. Fabio Angelini, il Direttore Citizen.go Italia e membro del Comitato Family Day Filippo Savarese, il direttore comunicazione Fondazione Don Gnocchi dott. Damiano Gornati ecc.

“La nostra iniziativa - afferma il Presidente del Club santa Chiara Marco Palmisano, portavoce del nuovo movimento - nasce per colmare il grande vuoto di educazione alla fede integrale di giovani e di laici adulti di fronte alle grandi sfide del tempo moderno, con particolare riferimento al mondo del lavoro e alla presenza dei cristiani all’interno delle problematiche più vive della vita e della società italiana, in cui è necessario tornare a documentare il proprio Gaudete et exsultate”.

“La Chiesa italiana - prosegue il presidente Palmisano - non può essere né vista né rappresentata solo dagli esponenti del clero o delle Parrocchie, ma deve tornare ad essere incarnata da uomini e donne, che ogni giorno al lavoro, a contatto con le ansie e le speranze di tutti, si impegnano con serietà alla ricerca di una risposta di senso e di utilità sociale, in funzione del bene comune e della salvaguardia dell’identità del popolo italiano, con voce autonoma e organizzata”.

Laici&Cristiani sarà pertanto una libera organizzazione che si impegnerà in una battaglia culturale di stampo sociale e civile mettendo al primo posto la difesa dei valori della tradizione cristiana, coniugati con le attese e le sfide dei nostri tempi, con particolare riferimento ai giovani e al loro bisogno di nuovi padri e maestri in piena sintonia con il Magistero della Chiesa.

Il movimento che si dichiara apartitico, sarà organizzato con sede nazionale a Milano presso gli uffici del Club Santa Chiara a cui faranno riferimento le oltre 15 sedi locali presenti nelle principali Regioni d’Italia, potendo già contare su una vasta platea di aderenti, selezionati tra le decine di realtà cattoliche italiane e tra numerose personalità provenienti dal mondo delle Università e del lavoro.