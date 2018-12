Il parroco di Padova spegne il Natale: "Niente presepe per rispetto ai poveri"

Presepe: "Non fatelo per rispetto ai poveri", lo chiede un prete

E' polemica a Padova per un post pubblicato sulla propria pagina Facebook da don Luca Favarin. Il prete, noto anche internazionalmente per le sue posizioni 'fuori dal coro', soprattutto sulle tematiche relative all'accoglienza e alla gestione dei flussi migratori, scrive che "quest'anno non fare il presepio credo sia il piu' evangelico dei segni... Non farlo per rispetto del Vangelo e dei suoi valori, non farlo per rispetto dei poveri...".

Decine i commenti che hanno seguito la sua presa di posizione. Luca Favarin gestisce la Percorso Vita Onlus, associazione che si occupa di accoglienza di richiedenti asilo potendo contare su diverse sedi e comunita' (una delle quali con tanto di frutteti bio che hanno permesso la commercializzazione della linea di marmellate "Dulcis in Mundo") ma anche di alcuni ristoranti in cui i migranti vengono regolarmente assunti e impiegati lavorativamente.