Nato, ingresso nella coalizione anti Isis: "Ma senza combattere"

Isis: Stoltenberg, Nato entra in coalizione senza combattere

La Nato entrera' come partecipante a pieno titolo nella coalizione internazionale anti Stato islamico, che ha finora gia' sostenuto in vari modi, ma non avra' alcun ruolo di combattimento.Lo ha preannunciato, a poche ore dall'inizio del vertice dell'Alleanza atlantica nel nuovo quartier generale di Evere (Bruxelles) il segretario generale Jens Stoltenberg.

"Oggi, decideremo la partecipazione della Nato alla coalizione - ha detto - ma l'espansione del sostegno alla coalizione globale non significa che la Nato si impegnera' in combattimenti. Ci saranno piu' voli di Awacs, una migliore condivisione delle informazione e l'aumento dei rifornimenti aerei in volo", ha aggiunto.