'Ndrangheta: arrestato Giuseppe Bloise, "boss della montagna"

I carabinieri della compagnia di Scalea (Cs) hanno arrestato Giuseppe Bloise, detto il "boss della montagna", accusato di due episodi di estorsione e tentata estorsione aggravati dal metodo mafioso, ai danni di imprese appaltatrici di lavori pubblici eseguiti nel comune di Santa Domenica Talao. I militari lo hanno sorpreso in un bar del centro del Cosentino, notificandogli l'ordinanza del Gip distrettuale di Catanzaro emessa a suo carico. Le indagini sono state avviate in seguito alle denunce presentate dagli imprenditori taglieggiati e, gia' nel mese di settembre 2018, avevano portato all'arresto in flagranza di Pasquale Forestieri e Lorenzo Pandolfi.

L'ideazione, la promozione, la direzione ed il coordinamento delle attivita' estorsive sul territorio di Santa Domenica Talao facevano capo a Bloise, boss ermergente, ritenuto promotore di una costituenda cosca autonoma, il quale, al fine di affermare il potere criminale sul territorio ed assumere il controllo delle attivita' economiche, si avvaleva di persone che, ai suoi ordini, eseguivano le azioni delittuose. Gli estortori, dopo aver posto in essere atti intimidatori ai danni delle imprese appaltatrici di lavori pubblici operanti in zona, avvicinavano i responsabili avanzando richieste di cospicue somme di denaro. Nel settembre scorso, in seguito alla denuncia di un imprenditore, i Carabinieri di Scalea avevano organizzato una consegna controllata e, operando costantemente a tutela della sicurezza della vittima, subito dopo la consegna del denaro, avevano arrestato gli estortori in flagranza di reato. La successiva attivita' investigativa avrebbe permesso di accertare che il mandante della richiesta estorsiva era Bloise, il quale mesi prima aveva avvicinato personalmente un altro imprenditore impegnato in lavori pubblici chiedendogli soldi. La contiguita' di Bloise alla criminalita' organizzata, gia' emersa nell'ambito dell'indagine "Overloading", sarebbe, quindi, secondo gli inquirenti, confermata.