'Ndrangheta, colpo alla rete globale: 90 arresti tra Calabria, Ue e Colombia

'Ndrangheta: 90 arresti tra Italia, Europa e Sud America

Novanta arresti di importanti esponenti della criminalita' organizzata reggina ed europea. E' il bilancio di una imponente operazione internazionale di polizia, coordinata dalla Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo, che vede impegnate autorita' giudiziarie e forze di polizia di Italia, Germania, Paesi Bassi e Belgio contro la 'ndrangheta e le sue proiezioni in Europa e nel Sud America. Nel mirino, esponenti di affermate famiglie della criminalita' organizzata calabrese, operanti principalmente nel cuore della Locride.

Sono state arrestate, in contemporanea, in diversi Stati europei e del Sud America, 90 persone accusate, a vario titolo, di reati quali associazione dedita al traffico internazionale di sostanze stupefacenti, associazione mafiosa, riciclaggio, fittizia intestazione di beni ed altri reati, aggravati dalle modalita' mafiose. L'operazione e' frutto di anni di intenso lavoro investigativo svolto nell'ambito di una Squadra investigativa comune (Joint investigation team) costituita presso Eurojust tra magistratura e forze di polizia di Italia, Paesi Bassi e Germania cui hanno aderito, per l'Italia la Procura distrettuale antimafia di Reggio Calabria e reparti della Polizia di Stato e della Guardia di finanza.