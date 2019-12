'Ndrangheta, Gratteri: "Sì, ho paura. Blitz boicottato dai giornali nazionali"

'Ndrangheta, Gratteri: "Ho paura ma si impara il dialogo con la morte"

"Certo che ho paura, ma la paura va addomesticata, bisogna imparare a dialogare con la morte. Ho fatto una scelta precisa nel 1989 quando ci fu un attentato contro la mia fidanzata alla quale dissero che stava affianco ad un uomo morto. Nel corso degli anni ho ricevuto molte minacce ma siamo uomini di Stato e vogliamo fare qualcosa per questa terra e per la nostra nazione". Lo ha detto il procuratore di Catanzaro Nicola Gratteri, intervistato da Maria Latella su SkyTg24 dopo il maxi blitz contro la 'Ndrangheta dei giorni scorsi.

'Ndrangheta, Gratteri: "I giornali nazionali hanno boicottato il blitz"

L'indagine Rinascita Scott della Dda di Catanzaro e' "un'indagine che e' uno spaccato dell'Italia, una cosa veramente enorme dove ci sono oltre 35 aziende sequestrate, rappresentati politici di tanti partiti, c'e' la dimostrazione di come la 'ndrangheta sia entrata e si sia seduta negli apparati dello Stato e della Pubblica amministrazione", ma nonostante questo la solidarieta' dal mondo politico e' giunta solo da Lega, Pd e M5S "anche perche' i giornali nazionali hanno boicottato la notizia". Cosi' il procuratore di Catanzaro Nicola Gratteri a "L'intervista di Maria Latella" su Sky Tg24. "Il Corriere della sera - ha aggiunto - ha portato la notizia alla 20ma pagina, Repubblica e la Stampa verso la 15ma-16ma mentre Il Fatto quotidiano l'ha riportata in prima pagina, come L'Avvenire ed il Manifesto. Perche' non lo so andrebbe chiesto ai direttori dei giornali. Non ho idea, fossi stato il proprietario di questi giornali mi sarei preoccupato, avrei chiesto. Quindi mi auguro che sia stata un svista ma sicuramente e' stato un 'buco' dal punto di vista giornalistico".

'Ndrangheta: maxi blitz; Gratteri, idea su autori soffiata

La soffiata che ha costretto la Dda di Catanzaro ed i carabinieri del Ros e del Comando provinciale di Vibo Valentia ad anticipare di 24 ore il maxi blitz contro le cosche vibonesi "e' partita dagli addetti ai lavori, ovvio, non dal barista in piazza". A dirlo e' stato il procuratore di Catanzaro Nicola Gratteri a "L'intervista di Maria Latella" su Sky Tg24. "Qualche idea - ha aggiunto - ce l'abbiamo e ci stiamo lavorando. La storia spieghera' anche chi e' stato".