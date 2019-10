Ndrangheta, l'amarezza di Gratteri. "Ex sindaco col boss, niente arresto"

"Un pò di dissenso lo abbiamo relativamente alle scelte del giudice. Pensavamo per quanto riguarda l'ex sindaco Giuseppe Pitaro di Torre di Ruggero dal 2006 al 2015 che ci fossero più che indizi di colpevolezza dal momento che nel corso dei comizi sul palco c'era il capo mafia, dal momento che delle interdittive erano chiuse in cassaforte, dal momento che nella gestione delle gare d'appalto abbiamo riscontrato reati. Noi non demorderemo su questo filone perchè i reati che riguardano la pubblica amministrazione aggravati dal vincolo mafioso non sono meno gravi ai reati di mafia". Così ha commentato il capo della direzione distrettuale antimafia di Catanzaro, Nicola Gratteri, l'operazione Ortrhus che questa notte ha portato all'esecuzione di 17 ordinanze di custodia cautelare in carcere nei confronti di esponenti della famiglia di 'ndrangheta Iozzo-Chiefari.