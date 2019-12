'Ndrangheta: maxi blitz, oltre 300 arresti. Sequestrati beni per 15 milioni

Oltre 300 arresti in tutta Italia e all’estero. E’ il bilancio di una maxi operazione contro la 'ndrangheta condotta dai carabinieri del Ros e del Comando provinciale di Vibo Valentia che ha disarticolato – di fatto – tutte le organizzazioni di 'ndrangheta della provincia di Vibo Valentia, facenti capo alla cosca Mancuso di Limbadi. I militari stanno eseguendo una misura cautelare, emessa dal gip di Catanzaro su richiesta della procura distrettuale, a carico di 334 indagati, accusati di associazione mafiosa, omicidio, estorsione, usura, fittizia intestazione di beni, riciclaggio ed altri reati aggravati dalle modalità mafiose. Contestualmente è in fase di notifica agli indagati anche un provvedimento di sequestro beni per un valore di circa 15 milioni di euro.

Il blitz, in cui risultano indagate complessivamente 416 persone, oltre che la Calabria, interessa anche la Lombardia, il Piemonte, il Veneto, la Liguria, l’Emilia-Romagna, la Toscana, il Lazio, la Sicilia, la Puglia, la Campania e la Basilicata. Alcuni indagati, in Germania, Svizzera e Bulgaria, sono stati arrestati dai carabinieri in collaborazione con le locali forze di polizia, in esecuzione del mandato di arresto europeo emesso sempre dalla autorità giudiziaria di Catanzaro. Oltre 2500 i carabinieri del Ros e dei comandi provinciali impegnati, in collaborazione con unità del Gis, del reggimento paracadutisti, degli squadroni eliportati cacciatori, dei reparti mobili e da mezzi aerei e unità cinofile. I dettagli dell’operazione 'Rinascita Scott' saranno illustrati nel corso di una conferenza stampa, che si terrà alle ore 11 presso la procura di Catanzaro, con il procuratore di Catanzaro, Nicola Gratteri, e il comandante del Ros, generale Pasquale Angelosanto.