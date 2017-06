'Ndrangheta, maxi operazione in Calabria, Piemonte e Lombardia: 11 arresti

Maxi operazione nelle province di Torino, Varese, Reggio Calabria, Cosenza e Vercelli, i carabinieri della Compagnia di Chivasso (To), in collaborazione con i reparti competenti per territorio, hanno dato esecuzione a 11 ordinanze di custodia cautelare in carcere, emesse dal Gip di Torino, nei confronti di altrettante persone ritenute responsabili, a vario titolo, di associazione a delinquere di stampo mafioso, tentato omicidio, usura, estorsione, rapina, danneggiamento, incendio, detenzione illegale di armi e munizioni.

Sequestrati beni immobili, società e attività commerciali, polizze vita, conti correnti, autovetture di grossa cilindrata, cassette di sicurezza, gioielli e orologi di lusso, e contanti.