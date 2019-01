Ndrangheta, online il documentario di Klaus Davi sul rito della firma dei boss

Da questa mattina è on line al link https://youtu.be/UyVumHQX5Vs un nuovo documentario del massmediologo Klaus Davi, autore di una serie web sulle mafie e collaboratore di TgCom24, il canale all news del gruppo Mediaset. Il corto racconta il rito della firma dei principali boss della ‘Ndrangheta in libertà, vincolati dall’obbligo di dover firmare in questura per certificare di essere reperibili e quindi non essersi dati alla latitanza. Davanti alla telecamere di Davi sfilano nomi internazionali del crimine: De Stefano, Lo Giudice, Tegano. Non mancano momenti di tensione, battibecchi e visibile irritazione da parte degli intervistati. Per i suoi contributi Klaus Davi ha conseguito il Premio Borsellino per il giornalismo edizione 2018.