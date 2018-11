'Ndrangheta, smantellato clan: arrestato l'ex deputato di centrodestra Galati

'Ndrangheta, smantellato clan: 24 arresti

I militari del nucleo di polizia economico-finanziaria della guardia di finanza di Catanzaro, coordinati e diretti dalla procura della Repubblica - Dda di Catanzaro, con la collaborazione dello Scico di Roma, hanno arrestato a Catanzaro e Lamezia terme 24 persone (12 ordinanze di custodia cautelare in carcere e 12 agli arresti domiciliari) appartenenti a una cosca di 'ndrangheta e di pubblici amministratori e sequestrato beni per un valore di dieci milioni di euro nell'operazione, denominata 'Quinta bolgia'. Ai domiciliari anche un ex parlamentare.

'Ndrangheta: arresti Calabria, ai domiciliari l'ex deputato Galati

E' Giuseppe Galati l'ex parlamentare arrestato stamane dalla Guardia di Finanza di Catanzaro, su richiesta della locale Dda, nell'ambito dell'operazione "Quinta Bolgia", che ha portato all'esecuzione di 24 provvedimenti restrittivi a carico di persone ritenute legate, a vario titolo, alla 'ndrangheta. Per Galati, ex sottosegretario alle Attivita' Produttive e parlamentare del centrodestra per quattro legislature, sono stati disposti i domiciliari.