'Ndrangheta: sorvegliato speciale ucciso sotto casa a Siderno

Un commerciante di carni di 45 anni, Carmelo Muia', sorvegliato speciale, e' stato ucciso a Siderno, in provincia di Reggio Calabria. L'uomo e' stato raggiunto da 7 colpi d'arma da fuoco: uno ala testa, due al torace e quattro alle spalle. L'agguato e' scattato sotto la sua abitazione, in via Dromo, intorno alle ore 20, mentre rincasava in sella a una bicicletta elettrica.

Trasportato all'ospedale di Locri, e' deceduto subito dopo. L'uomo era stato condannato per mafia a 6 anni nel processo Crimine ed a 7 anni in primo grado nel processo La Morsa sugli appalti pubblici. Sul posto sono intervenuti gli specialisti della polizia scientifica e gli investigatori della Squadra Mobile diretta dal primo dirigente Francesco Ratta' e dal suo vice Fabio Amore, e personale del commissariato di Siderno diretto dal primo dirigente Antonino Cannarella.