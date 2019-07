Nello Trocchia, giornalista minacciato: interrogazione del M5s

Riceviamo e pubblichiamo: il comunicato della senatrice Elena Fattori (M5S)

L'informazione nel nostro Paese vive un momento di crisi esistenziale che oramai persiste da diversi anni. La stampa troppo spesso è al servizio della politica e non più al servizio dei cittadini e al loro diritto a essere informati cercando di scardinare la mancanza di trasparenza propria dell'universo dei palazzi. Una elevata percentuale dell'ambiente giornalistico si è adattata a questo modus operandi con rare e preziose eccezioni. Una di queste è Nello Trocchia. Insieme a lui esiste un esercito, spesso in una silenziosa e nascosta trincea, di professionisti che mettono a disposizione la propria vita per l'informazione e la legalità. "Questo tipo di giornalisti per il nostro Paese sono un patrimonio da preservare, proteggere e tutelare. Lo dobbiamo a loro e a noi" dichiara la Sen. Elena Fattori prima firmataria di una interrogazione presentata proprio all'indomani dell'ennesimo atto intimidatorio camuffato da tentativo di furto, occorso a Nello Trocchia.

Nonostante a seguito di un'interrogazione del 2016 il Ministero degli Interni avesse dichiarato di aumentare il livello di attenzione e controllo sul giornalista e la propria famiglia, negli ultimi due anni gli eventi di infrazione delle abitazioni sue e dei genitori e altri eventi di carattere intimidatorio, sono stati diversi, segno che insufficiente è stata l'azione di tutela. "Trocchia si è occupato e si occupa di inchieste scottanti, dalla monnezza in Campania e nel Lazio alle vicende delle famiglie Casamonica e Spada. E' evidente che questi tentativi di furto non sono altro che intimidazioni e avvertimenti" aggiunge la Fattori, che chiude:"La mia interrogazione non vuole essere ad persona, ma un monito al Ministero affinchè innalzi l'attenzione non solo su Trocchia, ma su tutti quei giornalisti grazie ai quali i cittadini ricevono un reale servizio pubblico e anche le procure riescono ad appoggiarsi traendone un valore aggiunto per la lotta alla criminalità"