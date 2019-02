Neo papà a 94 anni, la mamma ne ha 42

Quando l'amore non ha età. La storia arriva direttamente dalla Puglia: diventa neo-papà a "soli" 94 anni. E' accaduto in provincia di Foggia: nei scorsi giorni, proprio a ridosso di San Valentino, una 42enne di origini marocchine ha dato alla luce un bambino nel reparto di Ostetricia e ginecologia dell'ospedale "Tatarella" di Cerignola.

Tra medici e infermieri non è passato inosservato l'arrivo di un arzillo 94enne subito dopo il parto, ma la sorpresa s'è tramutata subito in incredulità non appena l'uomo ha spiegato d'essere il marito della donna (originaria del Marocco) e il papà del neonato.

La coppia è sposata da quasi quattro anni: nozze in Marocco, poi trasferimento nel Foggiano, dove la donna già s'era stabilita in passato. Il 94enne è invece originario del nord Barese, ed entrambi ora vivono in una città del Foggiano