Neonata abbandonata e morta, indagata una 16enne di Trieste

E' un'adolescente di 16 anni a essere indagata per la morte della piccola neonata, trovata ieri in un giardino condominiale e morta poche ore dopo all'ospedale infantile Burlo Garofolo di Trieste. La notizia e' stata confermata dalla Procura di Trieste. Ora la sedicenne e' a disposizione della Procura dei Minori che ieri l'ha deferita in stato di liberta' in attesa di accertamenti sul corpicino della neonata. "Si sta lavorando su due binari - ha detto il Procuratore Capo Carlo Mastelloni che sin dalle prime battute ha seguito passo passo la vicenda - nel senso che bisogna vedere se ci sono complicita' e istigazioni o responsabilita' di maggiori. La notizia di reato ci deve ancora arrivare per conoscenza per quanto riguarda degli attenti accertamenti che ha fatto la Squadra Mobile di Trieste che si e' dedicata alla vicenda".

"Adesso - ha spiega ancora Mastelloni - bisogna capire perche' la ragazzina ha fatto una cosa del genere e anche perche' una famiglia tutto sommato abbastanza acculturata, non abbandonata a se stessa, abbia potuto fare da scenario ad un gesto cosi' disperato di questa ragazzina. Lei - spiega - e' una giovane che lavora e che fa la scuola per cuoca e anche la madre e' cuoca. Ripeto sono perplesso di come una cosa del genere sia potuta accadere di questi tempi in una famiglia triestina. Forse poteva succedere in una Sicilia degli anni '40. Veramente sono perplesso e mi addolora anche il fatto che sia potuto avvenire in una citta' civile come questa".