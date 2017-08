Neonata in coma. Picchiata dal padre. Il genitore: "Non smetteva di piangere"

Sono in lento miglioramento, seppure la prognosi resti riservata, le condizioni della bimba di 3 mesi di Vercelli, ricoverata nei giorni scorsi all'ospedale Regina Margherita di Torino con lesioni al cranio e fratture alle costole. Ieri pomeriggio dinanzi al pm il padre della piccola e in presenza del proprio legale, pur affermando di non volere fare del male alla neonata, ha ammesso le proprie colpe ed e' ora indagato in stato di liberta' per lesioni personali aggravate.

Nessun provvedimento, invece, per la madre della piccola, che non avrebbe alcuna responsabilita'. Lo scorso 25 luglio la Procura di Vercelli aveva aperto un'inchiesta dopo la segnalazione giunta dall'Asl, iscrivendo il procedimento a carico di ignoti. Le indagini svolte dalla squadra mobile si sono concentrate fin da subito sull'entita' delle lesioni e, soprattutto, sulla loro collocazione temporale, elemento di fondamentale importanza per chiarire la dinamica dei fatti.

Altrettanto importanti le informazioni relative alla famiglia della bambina, con il padre e la madre che da tempo sono seguiti dai servizi sociali. "Si puo' ritenere che l'origine della condotta risieda non solo nello stato soggettivo di chi l'ha posta in essere - scrive in una nota la Questura di Vercelli - ma anche nelle generali condizioni di vita del nucleo famigliare, particolarmente problematiche". Gli atti sono gia' stati inviati alla Procura dei minori e tocchera' adesso al Tribunale dei minori fare le valutazioni del caso ed eventualmente decidere sul futuro della bimba.