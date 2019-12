Neonato scosso a Padova, commissione al lavoro valuta la morte cerebrale

Il bimbo di 5 mesi di Padova in coma da sabato scorso non presenta più attività cerebrale e la commissione apposita è al lavoro per esprimere il relativo referto di morte cerebrale. Lo conferma all'AGI Giorgio Perilongo, direttore del dipartimento di Pediatria dell'azienda ospedaliera di Padova. Il bimbo sarebbe stato scosso fortemente dalla madre. "Bisogna vedere il referto della commissione che dovrà verificare la morte cerebrale - ha detto Perilongo - nell'arco di 24 ore la situazione clinica dovrebbe essere risolta. Poi quello che avverrà sarà competenza della procura. La situazione era compromessa dal principio, il piccolo si è presentato subito gravissimo, si vedevano segni di danni gravi in un punto del cervello, compatibili con la sindrome del bambino scosso".