Neve al Nord. Ritardi nei treni. Pendolari bloccati in Piemonte

Traffico ferroviario rallentato su alcuni punti della rete nazionale per l'ondata di maltempo che sta interessando la Penisola e in particolare le regioni del Nord, dove sono attivi i piani antineve e antigelo di Rete Ferroviaria Italiana. Il servizio potra' ridursi se la situazione dovesse peggiorare oltre le normali condizioni di circolabilita', in base alle previsioni meteorologiche della Protezione Civile, fa sapere Rete Ferroviaria Italiana, che invita a tenersi informati anche attraverso il sito web rfi.it e i mezzi di informazione del Gruppo FS Italiane: FSnews.it, FSNewsRadio dal sito web FSItaliane.it, e su twitter @Lefrecce e @FSnews_it. Questa la situazione nelle regioni interessate dal maltempo: Valle d'Aosta Linea Ivrea-Aosta: riduzione dei servizi come previsto dal Piano neve Liguria Linee Genova-Acqui Terme e Genova-Busalla-Arquata rimangono sospese al traffico ferroviario. Liguria-Lombardia Linea Milano - Genova via Mignanego: causa gelo nell'ambito della stazione di Ronco Scrivia circolazione fortemente rallentata. Emilia Romagna/Toscana. Linea Bologna - Prato: dalle ore 5.30 circolazione fortemente rallentata. Emilia Romagna/Liguria Linea Parma - La Spezia: traffico sospeso tra Pontremoli e Parma con attivazione servizi sostitutivi con bus.

MALTEMPO: DUE TRENI BLOCCATI IN STAZIONE SU GENOVA-TORINO

A Arquata e Ronco Scrivia per gelicidio che gela linea aerea Due treni regionali sono bloccati da circa mezz'ora per il gelicidio sulla linea Genova Torino: sono fermi nelle stazioni di Ronco Scrivia e di Arquata Scrivia, in provincia di Genova. Il primo treno e' diretto verso Torino ed era partito da Genova alle 6.50. Il secondo invece procedeva dal Piemonte verso la Liguria. Le vetture dei convogli bloccati, come riferiscono a Trenitalia, sono regolarmente riscaldate. Il gelicidio che gela la linea aerea delle ferrovie sta provocando rallentamenti sino a due ore sulle linee fra Torino e Milano e gravi rallentamenti fra Genova-Torino e Genova-Milano: i tratti dove si verificano i problemi sono quelli appenninici di Ronco Scrivia e Arquata Scrivia. Per lo stesso motivo rimane sospesa da ieri e almeno sino alle 10 la circolazione sulle tratte di Genova-Busalla e Genova-Acqui Terme (Alessandria).

MALTEMPO: LIGURIA, ALLERTA ROSSA E SCUOLE CHIUSE NEL LEVANTE

Piogge e temporali intensi sulla Liguria dove fino alle 23 è in vigore l'allerta meteo di livello rosso diffusa dalla Protezione civile e diramata da Arpal per tutto il Levante, nel Tigullio e nello Spezzino, dove questa mattina le scuole rimarranno chiuse e la situazione è costantemente monitorata anche per via del terreno saturo per le piogge che negli ultimi giorni hanno già messo alla prova il territorio. E' l'effetto della perturbazione in arrivo dall'Atlantico che determinerà nelle prossime ore condizioni di marcato maltempo su tutta la regione interessando con fenomeni intensi e localmente forti almeno fino a martedì. L'allerta rossa per piogge e temporali è scattata alla mezzanotte per quanto riguarda i bacini medi e grandi lungo la costa da Portofino fino al confine con la Toscana, compresa tutta la provincia della Spezia e l'entroterra di Valfontanabuona e Valle Sturla. Sullo stesso territorio per i bacini piccoli rimarrà in vigore invece l'allerta arancione fino alle 23.59.Allerta arancione in vigore anche sull'entroterra di levante, in Valle Scrivia, Val d'Aveto e Val Trebbia, dalle 12 si salirà al livello rosso. A Genova dalle 9 di questa mattina è scattata l'allerta arancione che rimarrà in vigore fino alle 23.59 su tutte le classi di bacini: scuole aperte mentre sono sospese nel capoluogo ligure le attività in esterno, rinviato anche il match Genoa-Atalanta in programma allo stadio Ferraris. Lo stesso livello di criticità arancione coinvolgerà anche il resto del territorio compreso tra le province di Savona e il genovesato, sulla costa da Spotorno a Camogli comprese le vallate, Val Polcevera e Alta Valbisagno. Le scuole rimarranno chiuse anche a Savona dove il sindaco Ilaria Caprioglio ha emesso un'ordinanza che dispone per tutta la giornata la sospensione dell'attività didattica di tutte le scuole e istituti scolastici, sia pubblici che privati, di ogni ordine e grado, compresi gli asili nido e il campus universitario, ubicati sul territorio comunale di Savona. Nel ponente estremo, sulla costa fino a Noli compresa l'intera provincia di Imperia e la valle del Centa, in vigore il livello di allerta arancione sui bacini medi e grandi dalle 9 di oggi, gialla invece sui bacini piccoli, fino alle 23.59.Criticità gialla invece nell'entroterra savonese e in Valle Stura fino all'alta Val Bormida, a partire dalle 12 di oggi. A preoccupare sono però anche il gelo nell'interno e le mareggiate lungo la costa. Venti da sud, in rinforzo con raffiche di burrasca forte, porteranno ad un ulteriore aumento del moto ondoso fino a molto agitato con probabili mareggiate intense su tutte le coste.Nella notte e fino alle prime ore della mattina il fenomeno del gelicidio ha interessato diverse zone dell'entroterra, andate sotto zero. Grosse difficoltà nel genovesato fino al confine con il Piemonte in particolare sulla strada del Turchino e per i treni della linea Genova-Ovada: alberi caduti sul tracciato ferroviario con rallentamenti forti e strade provinciali impraticabili per nevischio e ghiaccio. Chiusa anche la provinciale del Faiallo. Nel savonese sull'autostrada A6 dalle 7 di questa mattina è stato chiuso il tratto da Savona a Ceva, inagibile per formazioni di ghiaccio sull'asfalto e sulla viabilità ordinaria chiusa anche la provinciale del colle di Cadibona.In Valbormida, nell'interno del savonese, temperature sotto lo zero e ghiaccio sulle strade. Da ieri sera è chiusa la provinciale 52 tra Bardineto e Calizzano. Sull'autostrada A7, Milano-Genova, sono in azione i mezzi spargisale nel tratto tra Bolzaneto a Serravalle.



MALTEMPO: ALLERTA ROSSA IN TOSCANA, PER ORA PIOGGE MODERATE

L'ondata di maltempo che sta interessando la Toscana, al momento, nonostante l'allerta con codice rosso nella zona nord-ovest della regione, non ha fatto registrare particolari criticità. A partire dalle ore 20 di ieri sera in tutta la Toscana sono stati effettuati dai vigili del fuoco 145 interventi, 14 sono attualmente in corso e 26 sono in attesa di essere evasi, a causa della pioggia e del vento. Nel corso delle prossime 2-3 ore, segnala la sala della protezione civile, sono previste ancora piogge con intensità moderata sul nord-ovest, in particolari sui rilievi delle Alpi Apuane e sull'Appennino settentrionale. Nelle successive tre ore situazione pressoché invariata, con piogge più frequenti ed insistenti sui rilievi del nord-ovest con cumulati analoghi a quelli previsti per le prossime 2-3 ore. Situazione pressoché invariata anche per il vento, con raffiche anche forti previste in tutta la regione. Quanto al mare ancora agitato con altezza d'onda significativa attorno a 3.5 metri sulle coste esposte e Arcipelago.



MALTEMPO: GHIACCIO IN AUTOSTRADA, CHIUSO TRATTO A6

Pioggia ghiacciata sulla provincia di Cuneo, chiusa al transito l'autostrada A6 Torino-Savona, nel tratto tra Mondovi' e il bivio con l'A10 a Savona. La decisione e' stata presa questa mattina in seguito al verificarsi di alcuni tamponamenti, provocati dalla patina di ghiaccio che si sta formando sull'asfalto. Intanto nell'Alessandrino, secondo quanto riferito dal centralino della Polizia Municipale, la tangenziale e' stata parzialmente chiusa, tra lo svincolo per l'ospedale Borsellino e quello per il quartiere Cristo.

MALTEMPO: GELICIDIO FERROVIA BOLOGNA-PRATO,SQUADRE AL LAVORO

Sono fenomeni diffusi di gelicidio (acqua piovana che ghiaccia al contatto col suolo), che interessano la linea dalla tarda serata di ieri, a provocare forti rallentamenti alla circolazione ferroviaria sulla Bologna-Prato. In particolare il traffico e' ridotto fra Prato e Vernio, in Toscana, mentre fra Bologna e San Benedetto Val di Sambro e fra San Benedetto Val di Sambro e Vernio sono stati attivati servizi di autobus sostitutivi. Squadre tecniche - spiega Rfi - sono al lavoro dalla notte e treni ricognitori stanno percorrendo la linea per consentire ai convogli di captare l'energia elettrica necessaria al loro funzionamento.



MALTEMPO: MARCHE, ALLERTA VENTO E VALANGHE PER RIALZO TEMPERATURE

Il vento che ha spazzato le Marche nelle ultime ore e le piogge cadute insistenti soprattutto nella fascia appenninica non hanno provocato danni a cose o persone. I vigili del fuoco di Ancona e di altre province segnalano solo interventi ordinari per rimozioni di rami di alberi caduti sulle strade o in luoghi isolati. La Protezione civile non ha ricevuto indicazioni di situazioni di criticita' degne di rilievo, anche se resta alta l'allerta meteo, in particolare per le raffiche di vento anche di burrasca - fino a 90 chilometri orari - che nelle prossime ore potranno investire le zone montane e alto collinari, specie nelle province di Ascoli e Fermo. Si e' registrato un netto e repentino rialzo delle temperature nelle ultime 24 ore, con la colonnina di mercurio che e' risalita anche di 8-10 gradi su tutte le Marche, a causa del vento caldo di libeccio da sudovest. Anche per questa ragione, sempre secondo la Protezione civile, il rischio valanghe provocate dal possibile scioglimenti delle nevi nell'area dei Monti Sibillini si e' accentuato, anche se per ora non oltre il livello 2 (su una scala fino a 5).