New York: incendio nel Bronx. Almeno 12 morti, anche un bimbo. Foto-video

Almeno 12 persone, compreso un bimbo, sono morte nel terribile incendio divampato nella serata di giovedi' a New York, nel Bronx. Il sindaco della Grande Mela, Bill de Blasio, ha definito l'incendio "il peggiore da un quarto di secolo nella citta'". Il bimbo che ha perso la vita, sempre secondo quanto riferito da de Blasio, aveva circa un anno. Altri 4 residenti dell'edificio andato in fiamme al civico 2363 di Prospect Avenue versano in gravi condizioni. Le cause dell'incendio non sono ancora note ma dalle prime informazioni sembra sia divampato al primo piando per poi propagarsi fino al terzo.

"Sono spiacente di comunicare che 12 newyorchesi sono morti", ha detto de Blasio mentre i vigili del fuoco sono riusciti a domare le fiamme. I residenti evacuati sono stati sistemati in una scuola nelle vicinanze dove e' stato allestito un centro di accoglienza. La prima chiamata d'emergenza e' arrivata poco prima delle 19:00 e sul luogo dell'incendio sono accorsi 170 vigili del fuoco. L'eta' delle vittime spazia da 1 anno a 50 anni. Il commissario dei vigili del fuoco, Daniel Nigro, ha definito l'incendio "di portata storica" per numero delle vittime. Uno dei peggiori incendi della storia recente si era verificato sempre nel Bronx nel marzo del 2007: persero la vita 9 bambini ed un adulto.