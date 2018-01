New York, la neve blocca gli aerei: ritardi e cancellazioni

La 'bomba ciclone' di maltempo, neve e gelo che ha colpito il nord-est degli Stati Uniti non accenna a passare e sta creando il caos negli aeroporti di New York, tra i terminal più frequentati al mondo. Migliaia di voli hanno subito ritardi, molti altri sono stati cancellati, tra cui molti Alitalia. Un volo per Roma Fiumicino è stato fatto partire da Montreal, in Canada, portando i passeggeri oltre confine.

Gli aeroporti più colpiti sono quelli di New York e Charleston, in South Carolina. La Port Authority, che ha in gestione gli scali di NY, ha fatto sapere che tutti i voli sul Jfk sono "limitati". A peggiorare la situazione il fatto che dopo la tempesta dei giorni di scorsi è aumentato il numero di voli da gestire, e quindi tutto risulta ritardato. Secondo Flightradar, nella serata si sabato almeno 12 voli internazionali hanno subito un ritardo tra le due e le 4 ore.

Su Twitter molti utenti lamentano la carenza di informazioni e di assistenza dal vettore italiano. Ma anche quei voli che riescono ad atterrare a Jfk poi subiscono ritardi perché mancano i mezzi per far scendere i passeggeri.

"Siamo bloccati da tre ore - scrive Chris Mendez - sul volo Alitalia 8604 (...) Lo staff non comunica (...) Qualcuno ha chiamato la polizia dall'aereo". Susan Sunseri scrive: "Siamo bloccati e non ci dicono nulla se non 'stiamo aspettando'.

Già nei giorni scorsi molte persone hanno criticato Alitalia per la gestione della situazione. Alcuni denunciano che la compagnia non offre rimborsi per gli spostamenti o per il pernottamento, perché i ritardi non dipendono dalla compagnia ma da agenti esterni.

La 'bomba ciclone' ha portato temperature artiche su tutto il nord-est degli Stati Uniti e del Canada, dove le temperature registrate e percepite sono tra i -50 e i -40 gradi. E venti gelidi fanno percepire la temperatura ancora più bassa di quello che è. Bastano 10 minuti all'aperto perché la pelle esposta rischi il congelamento.