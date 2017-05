New York, auto sulla folla a Times Square. 20 feriti e 1 morto. Video

Usa: paura a Times Square, auto su folla fa almeno 20 feriti e 1 morto

Un'auto che procedeva ad altissima velocita' ha investito la folla a Times Square, nel cuore di New York. Lo riferiscono testimoni, spiegando che il conducente e' stato successivamente fermato dalla polizia. Secondo Reuters, vi sono almeno 20 feriti. Almeno una persona è morta.

New York: autista macchina Times Square sotto torchio

Le forze dell'ordine hanno interrogato la persona arrestata - di cui non si conosce ancora l'identita' - che a Times Square ha investito la folla di turisti sul marciapiede. Lo riportano i media locali.

"Mezzo sfuggito al controllo del guidatore". Uomo in fuga dall'incidente

Il mezzo sarebbe sfuggito al controllo del guidatore tra la 42esima e la 43esima. Prima di essere fermato, riporta Wnbc, l'uomo, preso dal panico, era fuggito dala scena dell'incidente.

La polizia: "Non è terrorismo, il guidatore era ubriaco"

Il dipartimento di polizia di New York (NYPD) pensa che l'incidente automobilistico a Times Square sia legato alla guida in stato di ebbrezza e non al terrorismo. Secondo la polizia, il guidatore probabilmente era ubriaco.