Nigeria: blackout in tutto il paese

Nella notte, c'e' stata un'interruzione di corrente in tutta la Nigeria. In un comunicato pubblicato alle prime ore di oggi, il ministero dell'Energia ha fatto sapere che il blackout e' dovuto all'incendio divampato in un impianto secondario di un gasdotto che ha interrotto l'approvvigionamento di gas, interrompendo la trasmissione dell'elettricita' sulla rete nazionale. "L'improvvisa perdita di potenza dovuta all'interruzione dell'approvvigionamento di gas da queste stazioni ha provocato lo sgancio della rete di trasmissione nazionale verso le 20:20 del 2 gennaio 2018", si puo' leggere nel comunicato del ministero.

L'incidente e' avvenuto presso Escravos Lagos vicino a Okada, nello stato federato di Edo e ha richiesto lo spegnimento del gasdotto che rifornisce le centrali di Egbin, Olorunsogo, Omotosho e Paras. La rete di trasmissione nazionale e' di proprieta' della Transmission Company of Nigeria (TCN), una societa' pubblica a cui ne e' anche affidata la gestione. La maggior parte della produzione di energia elettrica della Nigeria proviene da centrali termiche che richiedono gas come carburante. I gasdotti della Nigeria sono posseduti e gestiti dalla Nigerian Gas Processing and Transportation Company Ltd (NGPTC), una consociata della Nigerian National Petroleum Company (NNPC). Le autorita' nigeriane hanno chiesto pazienza agli utenti, mentre lavorano per ripristinare il servizio.