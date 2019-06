Nigeriani con 53 ovuli di cocaina. Erano richiedenti asilo. Arrestati

Arrestati a Nuoro due migeriani, un uomo I.P. di 30 anni, e una donna, C.S. di 27, entrambi richiedenti protezione internazionale e conviventi a Sassari. I due sono sbarcati nella mattina di ieri ad Arbatax dal traghetto proveniente da Civitavecchia, e sono stati fermati e sottoposti ai controlli di Polizia di Frontiera durante i quali hanno mostrato segni sempre più marcati di evidente nervosismo e insofferenza. Questo atteggiamento ha indotto i poliziotti ad effettuare ulteriori accertamenti investigativi.

Portati all'ospedale civile di Lanusei (Nu), su disposizione del pm di turno, sono stati sottoposti a controllo radiologico, che ha evidenziato 33 ovuli ingeriti dall'uomo e 20 ovuli ingeriti dalla donna, per un peso complessivo di 607 grammi circa di cocaina, espulsi nello stesso ospedale. I due trafficanti sono stati portati nel carcere di Uta (Ca) a disposizione dei giudici.

"Facevano la spola dal Lazio alla Sardegna in traghetto con 67 ovuli di droga nella pancia. Poveretti accogliamogli, manteniamoli, facciamoli viaggiare in traghetto come turisti, poveretti scappano dalla guerra (l’ultima guerra in Nigeria risale al 1970 e questi due sono nati intorno al 1990...), hanno diritto di venire qui. Ecco, appunto…”, ha commentato Paolo Grimoldi, deputato della Lega e vice presidente della Commissione Esteri della Camera.