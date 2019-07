Nipote di Disney "furiosa" per le condizioni di lavoro nei parchi divertimento

Abigail Disney, nipote del co-fondatore della compagnia, Roy Disney (fratello maggiore di Walt), si dice "furiosa" per le condizioni di lavoro nei parchi di divertimento che portano il nome di famiglia. In un'intervista a Yahoo, Abigail, regista ed attivista, racconta di aver fatto visita ai parchi in incognito dopo aver ricevuto su Facebook il messaggio di un dipendente che fatica ad arrivare a fine mese. Ha dunque esortato l'amministratore delegato della Disney, Bob Iger, a rimediare all'incredibile gap tra il suo stipendio e quello dei dipendenti. "Bob deve capire che lui è un dipendente come tutti gli altri e tutti hanno diritto alla stessa dignità", ha attaccato Abigail che già lo scorso aprile aveva denunciato come nel 2018 Iger abbia guadagnato quasi 66 milioni di dollari a fronte dei 46.000 dollari l'anno guadagnati in media da un dipendente. Abigail Disney non ha voce in capitolo sulla gestione della società che in una nota ha rivendicato il fatto di pagare i dipendenti 15 dollari l'ora, più del minimo federale, e di aver creato un programma per facilitare il diploma o la laurea dei dipendenti.