Nissan, Ghosn si è nascosto in una custodia per strumenti musicali

E' stata una fuga rocambolesca quella che ha permesso all'ex numero uno della Nissan Motor, Carlos GHOSN, di lasciare il Giappone per rifugiarsi in Libano. E' quanto emerge dalla ricostruzione dell'emittente libanese 'Mtv', secondo la quale GHOSN ha lasciato il Paese nascosto in una custodia per strumenti musicali. Stando alla tv, un gruppo di musicisti è entrato nella sua abitazione in Giappone con la scusa di fare intrattenimento durante una cena. Quando hanno lasciato la casa, l'ex numero uno della Nissan si è nascosto in una custodia per strumenti musicali e attraverso questo escamotage è riuscito a lasciare il Giappone e ad arrivare a Beirut. In Libano, sottolinea 'Mtv', l'uomo è entrato con passaporto francese e si trovava nel Paese dei Cedri già molte ore prima che iniziasse a circolare la notizia della sua fuga. GHOSN era stato arrestato la prima volta nel novembre del 2018 e da allora è stato accusato di falsificazione di documenti finanziari e di abuso di fiducia aggravata. Il tribunale di Tokyo aveva fissato delle rigide condizioni per il suo rilascio su cauzione, compreso il divieto di recarsi all'estero e il divieto di poter vedere sua moglie, di nazionalità libanese, senza un permesso speciale dei giudici.