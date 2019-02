Tav, per Toninelli l'Italia perde 7 miliardi. Ma c'è tensione sulle cifre

Tensione sulla Tav. L'analisi costi-benefici commissionata dal ministro Toninelli sarebbe stata consegnata all'Ue ma non all'alleato di governo Salvini, che continua a sostenere la necessità di completare l'opera. Nei conti della relazione risulterebbe un saldo tra costi e benefici negativo per 7 miliardi di euro. Ci sarebbero infatti cinque miliardi di spesa in più e nessun beneficio ambientale dalla scomparsa di un milione di tir dalle autostrade, dai quali si perdono anche le accise sulla benzina. Ma secondo indiscrezioni riportate da Repubblica, la commissione avrebbe calcolato costi e benefici sull'intera tratta tra Torino e Lione e non solo la parte relativa alle spese italiane. E resta dunque qualche dubbio sulle cifre, in particolare sui vantaggi ecologici, che nel 2011 erano stati calcolati in 5 miliardi al netto dell'effetto negativo della riduzione delle accise.

Salvini: con Tav meno costi. E prospetta un referendum Si possono tagliare alcuni costi

"Il ragionamento che faremo da persone di buon senso è: se mi costa la stessa cifra finire opera o tornare indietro...". Intervistato a Radio anch'io (Rai1) Matteo Salvini torna a esprimersi a favore del Tav. "Togliere un milione di tir dalle autostrade, dimezzare i tempi, ridurre i tempi per pendolari: mi sembra sia chiaro dove sta la ragione. Ma non intendo imporre niente a nessuno". "Nel contratto di Governo c'era la revisione dell'opera: ci sono alcuni passaggi superati, alcuni costi e sprechi si possono tagliare, ad esempio le megastazioni, si può risparmiare fino a un miliardo di euro. Si possono risparmiare soldi da destinare magari alla metro di Torino e ai pendolari". Un referendum se il Governo non decidesse? "Sì, se non ci fosse un accordo: è un'opera che non interessa solo i torinesi: meno caos, meno inquinamento, meno incidenti, meno costi per imprese e famiglie. Ne parleremo quando avremo i numeri in mano".