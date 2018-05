Nobel per la Letteratura 2018 non verrà consegnato dopo le molestie sessuali

NOBEL PER LA LETTERATURA 2018 RINVIATO DI UN ANNO

L’Accademia svedese ha annunciato che nel 2018 non verrà assegnato il Nobel per la letteratura. La decisione, senza precedenti, arriva dopo gli scandali degli abusi sessuali che hanno coinvolto l'Accademia stessa. Sarà la prima volta dalla guerra del 1943 che il prestigioso premio non viene distribuito.

La decisione è stata presa durante un atteso incontro a Stoccolma. "La decisione è arrivata a causa della ridotta fiducia dell’opinione pubblica nei confronti dell’Accademia", si legge in una nota.

LO SCANDALO DELLE MOLESTIE SESSUALI NELL'ACCADEMIA DEL NOBEL

Nella vicenda è rimasta coinvolta persino la principessa Vittoria di Svezia sarebbe stata molestata dal fotografo franco-svedese Jean-Claude Arnault, gia' al centro di uno scandalo molestie sessuali all'Accademia Reale svedese che assegna il premio Nobel per la letteratura. Secondo quanto riferito da tre testimoni al quotidiano locale Svenska Dagbladet, nel 2006, durante un evento all'Accademia, Arnault, marito della potessa Katarina Frostenson, membro dell'istituzione, avrebbe "palpeggiato" la principessa, poi soccorsa da una assistente che si e' "lanciata sul fotografo e lo ha allontanato con la forza". La famiglia reale non ha commentato le accuse ma ha diffuso un comunicato di sostegno al movimento #metoo, lanciato negli Usa dopo lo scandalo che ha coinvolto il produttore Harvey Weinstein.

Gia' qualche giorno fa, in seguito alle dimissioni di sei membri dell'accademia dopo le accuse di molestie ad Arnault, si era diffuso il timore che quest'anno potrebbe essere cancellato o rinviato il premio Nobel per la letteratura, il cui vincitore e' deciso dall'Accademia svedese dal 1901. Lo scorso novembre il fotografo franco-svedese e' stato accusato da diciotto donne di averle aggredite o violentate tra il 1996 e il 2017. Arnault respinge le accuse. Le dimissioni sono un gesto simbolico perche' la carica di membro dell'accademia e' a vita, ma i membri hanno la possibilita' di astenersi dai lavori, che riguardano le selezioni dei candidati al Nobel. La decisione finale sul Nobel per la letteratura dovrebbe essere presa il 3 maggio.